Infrastrutture: assessore Roma, completati interventi su rete fognaria tratto via Mattia Battistini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminati gli interventi per il ripristino della rete fognaria nel tratto di via Mattia Battistini tra via Ennio Bonifazi e via Cardinale Massimi dopo le intense piogge della notte scorsa che hanno provocato un sovraccarico di acqua nelle condutture e danni alla sede stradale. I tecnici di Acea Ato2 saranno impegnati da domani mattina per il rifacimento del manto stradale, un'operazione propedeutica alla riapertura della carreggiata al traffico. L'area è stata chiusa al transito dei veicoli da ieri notte e viene presidiata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli interventi consentiranno di ripristinare la corretta funzionalità di tombini, caditoie e riqualificare l'intera sede stradale. "Stiamo cercando di velocizzare al massimo le operazioni di ripristino del manto stradale in modo da poter riaprire questo tratto di via Mattia Battistini al transito delle automobili e dei mezzi pubblici. Purtroppo, il volume di acqua caduto ieri notte è stato di portata eccezionale provocando un sovraccarico nell'infrastruttura fognaria. La sede stradale era stata già riqualificata in precedenza e non presentava criticità", spiega l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (Com)