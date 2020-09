Difesa: riprende il mare la nave scuola Palinuro della Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 24 settembre, la nave Scuola a vela della Marina Militare Palinuro ha lasciato il porto di La Spezia per un’attività addestrativa in mare che la porterà fino in Mar Adriatico. Lo riferisce un comunicato stampa della Marina militare. La goletta della Marina, dopo aver navigato nel Mar Tirreno, parteciperà a Napoli alla Naples Shipping week, e dopo aver attraversato lo stretto di Messina giungerà a Trieste in occasione della 52esima edizione della Barcolana, l’evento sportivo noto come la regata più grande del mondo. A seguire, in fase di rientro, toccherà alcuni porti dell’Adriatico per poi fare ritorno a La Spezia all’inizio del prossimo mese di novembre. La nave scuola Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo). A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi). La superficie velica complessiva è di circa 1.000 metri quadrati, distribuiti su quindici vele. L'altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana. Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale (detto di coperta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli Allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. Sul cassero, all’estrema poppa, è situata la plancia di comando, invece al suo interno sono ubicati gli alloggi e i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno. Durante la sosta lavori di prolungamento vita operativa (Pvo), iniziata a ottobre 2013 e terminata ad aprile 2016, è stata data particolare attenzione all’implementazione delle più moderne tecnologie volte alla massima efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale della Nave.(Com)