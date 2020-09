Milano: Consiglio comunale chiede area verde intitolata a prima squadra di calcio femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era il 1933, in pieno regime fascista, a Milano un gruppo di giovani donne sfidarono il Duce per dar vita alla prima squadra italiana di calcio femmine, il Gfc, gruppo femminile calcistico. Oggi il Consiglio comunale di Milano ha chiesto di ricordarle attraverso l'intitolazione di una via, di una piazza o di una significativa area verde, possibilmente vicina all'Arena Civica. La proposta è stata formulata attraverso un ordine del giorno dalla capogruppo di Milano Progressista, Anita Pirovano, ed è stata approvata all'unanimità da tutti i 33 consiglieri presenti in Aula. A dar vita al Cfc - ricorda il testo - furono tra le altre Luisa, Marta e Rosetta Boccalini, Losanna Strigaro, Ninì Zanetti e Brunilde Amodeo, con il supporto di altre donne, tra cui Giovanna Boccalini Barcellona, in seguito impegnata nella lotta partigiana e poi consigliere comunale e assessore a Milano tra il 1946 e il 1956. "L'iniziativa - sottolinea l'odg - scardinava molti degli stereotipi di genere allora vigenti e che venivano continuamente ribaditi dalla propaganda di regime". Nonostante questo "il Gfc riuscì ad ottenere dal Coni un permesso temporaneo al fine di effettuare un 'esperimento' di calcio femminile". Un esperimento che purtroppo durò solo il tempo di due partite ufficiali, poiché il regime, anche a causa dell'eco mediatica che suscitò, decise di porvi fine. (segue) (Rem)