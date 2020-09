© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: registrati blackout in gran parte del paese - Almeno 22 dei 24 distretti federali del Venezuela hanno registrato ieri interruzioni nelle forniture di elettricità. In alcune regioni interne il blackout ha superato le tre ore. Nella capitale Caracas l’interruzione di elettricità ha provocato il blocco della metropolitana, mentre in gran parte del paese sono stati segnalati problemi ai servizi di comunicazione e internet. Lo scorso anno il paese ha registrato tre grandi blackout, due dei quali sono durati per più di tre giorni. In quell’occasione il governo di Nicolas Maduro ha accusato il governo degli Stati Uniti di avere manomesso un impianto di generazione nel sud del paese. I detrattori del governo di Caracas, invece, puntano il dito contro la corruzione e la cattiva gestione del governo di Maduro. (segue) (Res)