- Argentina: disoccupazione al 13,1 nel secondo trimestre, +2,5 per cento su anno - La disoccupazione in Argentina ha raggiunto il 13,1 per cento nel secondo trimestre del 2020 con un incremento del 2,5 per cento su base annua. Secondo i dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) diffusi ieri, nel periodo aprile-giugno si registra inoltre un calo del tasso di occupazione dal 42,6 al 33,4 per cento, pari al -8,8 per cento, cifra che in termini nominali equivale ad una perdita di 2,5 milioni di posti di lavoro. In termini di genere e fascia di età a soffrire in maggior grado un aumento del tasso di disoccupazione sono state le donne entro i 30 anni, con un incremento su anno dal 23,6 al 28,5 per cento (+4,9 per cento). Secondo il rilevamento dell'Indec inoltre, il 61,6 per cento del campione censito (circa 17,6 milioni di persone) è inattivo, ovvero senza lavoro e che non lo cerca attivamente. Da segnalare che il secondo trimestre di quest'anno corrisponde al periodo in cui sono state applicate le maggiori restrizioni alla circolazione come misura di contenimento del nuovo coronavirus. (segue) (Res)