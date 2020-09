Via libera da Atlantia alla dismissione di Aspi, completamento spin off previsto a metà 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un processo competitivo gestito da advisor finanziari indipendenti per la vendita dell'intera quota dell'88,06 per cento, o in alternativa una scissione parziale e proporzionale con il conferimento rispettivamente del 55 e del 33,06 per cento del capitale sociale di Autostrade per l'Italia (Aspi) nella newco Autostrade, Concessioni e Costruzioni Spa (Acc) da quotarsi in Borsa con l'uscita di Atlantia dal suo capitale. Questo il processo di "dual track" deliberato oggi dal consiglio di amministrazione della holding dei Benetton, che dopo aver "preso atto delle difficoltà emerse nelle interlocuzioni con Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'auspicio che queste possano essere quanto prima superate", ha specificato di puntare "in ogni caso alla dismissione della partecipazione" detenuta in Aspi mediante "un processo trasparente e di mercato che rispetti tutti gli stakeholder di Atlantia e Autostrade". Il progetto di scissione sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Atlantia, convocata per il prossimo 30 ottobre, e la procedura, stando al calendario dell'operazione e subordinatamente al realizzarsi delle condizioni sospensive, dovrebbe essere completato entro la metà del prossimo anno.Una doppia operazione, quindi, quella deliberata dal Cda di Atlantia, il cui obiettivo è la "separazione delle attività di costruzione e gestione delle tratte autostradali italiane, svolte in concessione da Aspi e dalle sue controllate, dalle altre attività svolte dal Gruppo Atlantia relative alla gestione di autostrade all’estero, di aeroporti e di sistemi di pagamento". Ciò al fine di diventare una "holding strategica di partecipazioni in grado di esprimere specifiche competenze nel settore delle infrastrutture per la mobilità, e fare leva su tale esperienza per entrare in nuovi settori e condividere le best practice in maniera trasversale". Una prima opzione riguarda quindi l'avvio di un processo competitivo per la cessione dell'intera quota detenuta da Atlantia in Aspi, rivolto sia a Cassa depositi e prestiti che ad altri investitori istituzionali. I potenziali acquirenti saranno tenuti ad acquistare anche il restante 12 per cento del capitale sociale di Aspi in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte degli azionisti di minoranza. Il Cda ha inoltre specificato che provvederà a convocare nuovamente l'assemblea dei soci per sottoporre la revoca della delibera di scissione annunciata oggi, nel caso in cui dovessero pervenire nuove offerte per l'acquisto della partecipazione in qualsiasi momento precedente la data di efficacia dell'operazione.La seconda opzione riguarda invece la scissione parziale e proporzionale di Atlantia in favore della newco Acc, a cui verrebbe attribuito un compendio costituito da una partecipazione del 55 per cento del capitale di Aspi. Seguirebbero un conferimento pari al 33,06 per cento da parte di Atlantia, sempre in Acc, e la quotazione delle azioni della newco sul mercato telematico azionario gestito da Borsa italiana. In questo modo, spiega la holding dei Benetton, al termine delle operazioni di scissione e conferimento, i soci di Atlantia deterranno una quota del capitale di Acc pari al 61,86 per cento, mentre la quota in capo alla società sarà pari al 38,14 per cento e destinata ad investitori terzi. Per effetto della scissione, prosegue la nota, ciascun azionista di Atlantia arriverà a detenere due titoli quotati distinti: l'azione di Atlantia e quella di Acc. Agli azionisti di Atlantia saranno assegnate azioni della newco in misura proporzionale a quelle già detenute al momento della scissione, in ragione di un'azione Acc per ogni azione di Atlantia posseduta.Ci sono poi alcune condizioni sospensive che impattano entrambe le operazioni, prima fra tutte l'efficacia dell'accordo transattivo tra Aspi e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del relativo Piano economico finanziario (Pef). Seguono poi l'autorizzazione del concedente ai sensi della Convenzione unica di Aspi; l'ottenimento delle rinunce ai rimedi contrattuali da parte degli obbligazionisti che detengano i prestiti obbligazionari emessi da Atlantia o Aspi o dalle controparti degli accordi contrattuali ancillari vigenti; l'ottenimento delle rinunce ai rimedi contrattuali da parte degli enti finanziatori di Atlantia o Aspi; la liberazione delle garanzie e svincolo di qualsiasi impegno assunto da Atlantia in relazione ad obblighi di Aspi nei propri contratti di finanziamento e nei prestiti obbligazionari pubblici o a collocamento privato emessi da Aspi; e il rimborso del finanziamento concesso da Atlantia ad Aspi. Lo spin off sarà inoltre subordinato all'approvazione della Consob e al rilascio del provvedimento di Borsa italiana di ammissione delle azioni della newco alle negoziazioni sul mercato, mentre la cessione al mancato esercizio dei golden powers e all'approvazione delle autorità competenti.Non appaiono comunque sciolti i nodi che nelle ultime settimane hanno bloccato la trattativa con il governo. La holding dei Benetton ha infatti chiarito come la procedura per la cessione sia rivolta "a Cdp ma anche ad altri investitori istituzionali", specificando che il tutto dovrà avvenire nel rispetto degli stakholder: un chiarimento che cozza con la posizione del governo, che non si è mai mostrato favorevole ad uno scorporo precedente l'entrata di Cdp nel capitale di Aspi. Stando a quanto riferito stamattina da alcuni quotidiani, infatti, Cassa depositi e prestiti sarebbe vicina, alle condizioni attuali, ad abbandonare il tavolo della trattativa. In effetti, non sono state ancora appianate le divergenze tra Cdp e la holding dei Benetton, in relazione soprattutto all'articolo 10 dell'Atto transattivo, in cui viene specificato appunto che l'accordo e la procedura di revoca della concessione saranno subordinati al passaggio di Aspi a Cdp, e alla questione della manleva che Atlantia non è disposta a concedere a Cdp. Rimane non archiviata la procedura di revoca, che nonostante sia un processo complesso e incerto rimane un'arma per bloccare il riassetto di Aspi, e la situazione resta sostanzialmente di stallo sebbene Piazza Affari abbia recepito positivamente la delibera del Cda, con il titolo di Atlantia che registra un rialzo di circa due punti percentuali. (Ems)