Venezuela: vice ministra Sereni, Italia resta impegnata in ricerca soluzione pacifica a crisi

- La vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, ha avuto un incontro in videoconferenza con una rappresentanza dell’Assemblea nazionale venezuelana, guidata dal deputato Julio Borges. L’incontro, richiesto dalla parte venezuelana, era finalizzato ad attirare l’attenzione sulla situazione del Paese anche in vista dell’appuntamento delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale indette dal regime per il 6 dicembre. La vice ministra, riferisce una nota, ha dichiarato che l’Italia resta impegnata, anche come parte del Gruppo internazionale di contatto, nella ricerca di una soluzione pacifica, democratica, condivisa e interna della crisi venezuelana, che potrà essere raggiunta solo attraverso il dialogo tra le parti. “La nostra prima preoccupazione - ha detto Sereni – è di ordine umanitario ed è quella di alleviare le sofferenze della popolazione, compresi coloro che hanno dovuto lasciare il Paese”. (segue) (Com)