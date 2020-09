Venezuela: vice ministra Sereni, Italia resta impegnata in ricerca soluzione pacifica a crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In linea con l’Ue - ha proseguito la vice ministra - ribadiamo il nostro pieno sostegno all’Assemblea nazionale, unico organo democraticamente eletto nel Paese, e al suo legittimo Presidente Guaidó. Continuiamo a richiedere al regime venezuelano la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici. Siamo inoltre preoccupati per l’assenza di un accordo tra governo e opposizioni sulla realizzazione di condizioni minime per lo svolgimento di elezioni parlamentari libere, eque e credibili”. Sereni ha aggiunto che l'Italia sostiene "pienamente la linea dell’Alto rappresentante Ue Borrell, ribadita recentemente anche nella riunione ministeriale del Gruppo internazionale di contatto, secondo la quale occorre cogliere ogni finestra di opportunità per il rinvio delle elezioni, allo scopo - conclude Sereni - di creare le condizioni indispensabili per la credibilità del processo elettorale e per l’organizzazione di una missione d’osservazione europea”. (Com)