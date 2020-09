Cultura: Del Corno, consiglieri di Regione Lombardia non disertino più cda del Piccolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri di amministrazione della Fondazione Piccolo Teatro nominati da Regione Lombardia non disertino più le riunioni del cda, affinché si proceda alla nomina del nuovo direttore. L'appello è dell'assessore alla Cultura di Milano, Filippo Del Corno, intervenuto questo pomeriggio in Consiglio comunale. "Il direttore del Piccolo Teatro per statuto viene nominato con decreto dal ministro per i Beni e le attività culturali, su segnalazione del Consiglio di amministrazione. Il cda, presieduto dal dottor Carrubba, ha agito in questi mesi per favorire l'atto di nomina. La procedura è stata non solo trasparente, ma anche molto efficace", ha sottolineato Del Corno, citando a dimostrazione di questo il valore dei candidati selezionati dal cda del Piccolo: Rosanna Purchia, sovrintendente uscente del San Carlo di Napoli, Antonio Calbi, sovrintendente dell'Istituto nazionale del Dramma Antico, Marco Giorgetti, direttore del teatro nazionale della Toscana, Claudio Longhi, direttore della Emilia Romagna Teatro Fondazione e Filippo Fonsatti, direttore del teatro stabile di Torino. "Cinque fra i migliori professionisti nel campo della direzione di teatri che ci sono in Italia, cinque candidature eccellenti, di professionisti di straordinaria qualità, che sono stati selezionati solo ed esclusivamente sulla base del merito dei loro curricula", ha sottolineato Del Corno, puntando il dito contro Regione Lombardia: "I candidati sono stati auditi dal cda, hanno presentato un progetto, ma poi è intervenuto un fatto, che bisogna richiamare, altrimenti non diciamo la verità: ci sono due membri del cda che costantemente disertano le convocazioni del consiglio stesso e sono espressione di uno dei soci della Fondazione Piccolo Teatro, in particolare di Regione Lombardia, e che impediscono di fatto il lavoro successivo alla scrematura di questi curricula di così alto livello". (segue) (Rem)