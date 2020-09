Cultura: Del Corno, consiglieri di Regione Lombardia non disertino più cda del Piccolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In "questa fase di stallo" - ha ricordato Del Corno - "la dottoressa Puchia è stata nominata commissaria del Teatro Regio di Torino. Forse, ci fosse stata prima la nomina, avremmo la possibilità di avere Rosanna Purchia, straordinaria professionista". "Fino a che una componente del cda diserterà le convocazioni, sarà impossibile procedere nella valutazione nel merito dei curricula", ha proseguito l'assessore, rivolgendo "un auspico - che mi auguro che il Consiglio comunale voglia raccogliere - affinché i membri del consiglio di amministrazione designati da Regione Lombardia finalmente non disertino più le convocazioni del presidente Carrubba e, cessando questa diserzione delle convocazioni, venga finalmente sviluppata l'analisi effettiva e concreta dei progetti presentati dai candidati e si proceda alla segnalazione e alla proposta di un nome per la nomina da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali". Nello stesso intervento Del Corno si è detto anche favorevole alla proposta avanzata dal consigliere Pd e presidente della commissione Antimafia, David Gentili, di convocare una commissione dedicata all'acquisto dell'immobile di Cormano da parte della Lombardia Film Commission. "Auspico anche io che ci sia una nuova commissione e spero che l'assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, non voglia disertare anche questa convocazione, come già ha disertato quella di gennaio, perché sono molti gli aspetti che vanno chiariti al Comune di Milano da parte di Regione Lombardia, per rispetto istituzionale". (Rem)