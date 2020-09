Sudan: crimini contro l'umanità, Bnp Paribas nel mirino delle autorità francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca francese Bnp Paribas è finita nel mirino delle autorità giudiziarie di Parigi per non aver rispettato l'embargo contro l’ex presidente sudanese Omar al Bashir, destituito nel 2019. Lo riferisce l’emittente radiofonica “France Info”, secondo cui nei confronti del gruppo bancario è stata aperta un’inchiesta per la presunta complicità in crimini contro l'umanità, genocidio e atti di tortura per atti commessi in Sudan. L’inchiesta è stata aperta un anno dopo la presentazione di una denuncia da parte della Federazione internazionale dei diritti umani (Fidh), della Lega per i diritti umani (Ldh) e di nove attivisti sudanesi che accusano in particolare Bnp Paribas di complicità in crimini contro l'umanità, genocidio e atti di tortura, nonché di riciclaggio e di occultamento di crimini commessi tra il 2002 e il 2008, in particolare in Darfur. La regione è stata devastata dal 2003 da una guerra civile che, secondo le Nazioni Unite, ha provocato più di 300 mila morti. (Frp)