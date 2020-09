Egitto: premier Madbouli, ricevuto un milione e mezzo di richieste per condoni edilizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha ricevuto ad oggi richieste per condoni edilizi da 1,4 milioni di cittadini. Lo ha dichiarato il primo ministro del Cairo, Mustafa Madbouli, secondo quanto riferiscono i media locali. Elogiando il positivo passo dei cittadini di chiedere il condono per costruzioni irregolari, Madbouli ha esteso la scadenza per presentare le richieste, inizialmente prevista per la fine di settembre, fino alla fine del mese di ottobre. In precedenza, questo mese, le autorità egiziane hanno introdotto una stretta sull’edilizia irregolare, che secondo il premier Madbouli rappresenta il 50 per cento di tutta l’edilizia urbana in Egitto. La stretta ha provocato l’indignazione degli utenti dei social network, che hanno pubblicato video raffiguranti la demolizione di edifici appartenenti a individui che non avevano pagato per tempo la quota prevista per la concessione del condono. Il primo ministro ha rassicurato i cittadini che “nessuna casa abitata sarà demolita”. (Cae)