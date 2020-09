Onu: Di Maio, Italia da sempre impegnata per abolizione pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è sempre stata impegnata per l’abolizione della pena di morte in tutto il mondo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, intervenendo all’evento “Death Penalty and Gender Dimension: exploring disadvantage and systemic barriers influencing death sentences”, organizzato dall’Italia a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in collaborazione con l’ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani (Ohchr) e Un Women, e co-sponsorizzato da Gambia, Unione Europea e Amnesty International. Definendo la pena capitale "disumana e degradante", il ministro ha dichiarato: "Il nostro Paese ha una lunga tradizione nell'opporsi alla pena di morte e sul fronte della difesa dei diritti umani". L’iniziativa organizzata a margine dell’Assemblea generale Onu si inquadra nel ciclo di eventi di sensibilizzazione contro la pena di morte promossi negli ultimi anni insieme all’Ohchr, in occasione della presentazione in Assemblea generale della risoluzione biennale per una moratoria universale dell’uso della pena di morte. Quest’anno, in coincidenza con il 25mo anniversario della Conferenza di Pechino, l’evento intende approfondire l’impatto della pena di morte sulle donne.(Nys)