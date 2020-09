Kazakhstan: Sant’Egidio, bene decisione di abolire la pena di morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente del Kazakhstan alle Nazioni Unite, Kairat Umarov, ha firmato oggi il Secondo protocollo opzionale alla convenzione internazionale sui diritti civili e politici, che prevede l'abolizione della pena di morte. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Nur-Sultan. La decisione è stata annunciata dal presidente kazako Kassym Jomart Tokayev nel suo intervento in videoconferenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il capo dello Stato ha sottolineato come la decisione di aderire al protocollo è in linea con l'obiettivo di "rispettare il fondamentale diritto alla vita e alla dignità umana". Le esecuzioni capitali in Kazakhstan erano già state sospese nel 2003 attraverso una moratoria introdotta per decreto dall'allora presidente Nursultan Nazarbayev. (Com)