Pescara: tre persone denunciate per spaccio dalla Guardia di finanza

- Prosegue l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte della Guardia di finanza di Pescara, finalizzato anche a garantire la pubblica sicurezza delle aree più sensibili della città, in concorso con le altre forze di polizia, nell'ambito dei piani disposti dalla Questura. I militari della Sezione operativa pronto impiego – meglio noti come baschi verdi – hanno individuato e fermato 6 soggetti in possesso di droghe di vario genere, di cui 3 denunciati all'autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti e 3 segnalati alla Prefettura. In particolare, i controlli e l'individuazione degli spacciatori, tutti soggetti di nazionalità italiana al pari degli assuntori, sono avvenuti nelle aree più sensibili della città e perciò maggiormente oggetto di controlli mirati e dedicati. Nel dettaglio due soggetti, un ragazzo di Sulmona e una ragazza di Foggia, sono stati intercettati nei pressi di Via Raiale, con 10 grammi di eroina e hashish, mentre un terzo soggetto presso il Parco Renzetti, dove è stato trovato con 1 involucro di cellophane contenente 23 grammi di marijuana e varie dosi di hashish. Nel corso delle attività di controllo le Fiamme gialle hanno dedicato particolare attenzione alla tutela degli utenti della strada, individuando e reprimendo numerosi casi di guida senza patente o senza copertura assicurativa, procedendo alla contestazione di violazioni al Codice della strada nei confronti di 3 soggetti, uno dei quali nazionalità egiziana. (segue) (Gru)