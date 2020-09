Meno dazi e più Made in Italy, Sace spiega a “Nova” perché puntare sul Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam rappresenta oggi più che mai una grande opportunità per le imprese italiane, in particolare dopo l'entrata in vigore, a partire dal primo agosto scorso, dell'accordo commerciale di libero scambio con l'Unione europea. Lo sostiene Sace, la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, che al Vietnam ha dedicato un focus che evidenzia la capacità delle autorità di Hanoi di difendere la propria crescita anche durante la crisi originata dalla pandemia di coronavirus e di imporsi come mercato di opportunità in un continente, quella asiatico, cui le aziende europee guardano con crescente interesse. "Il Vietnam è una delle economie più dinamiche della regione asiatica", spiega ad "Agenzia Nova" Claudio Cesaroni, Analista rischio Paese di Sace per l'Asia-Pacifico e autore del documento. "Dal 2010 – osserva l'esperto – Hanoi ha quasi raddoppiato il reddito pro-capite grazie a una politica di progressiva apertura agli investimenti e a un'attenta gestione politica ed economica. Durante l'emergenza Covid-19, il Paese ha evitato il lockdown grazie a un approccio basato su tracciamento dei contagi e chiusura dei confini ed è uno dei pochi al mondo ad aver registrato un Pil in territorio positivo nel secondo trimestre dell'anno". In effetti, secondo le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi) l'economia vietnamita dovrebbe chiudere il 2020 con una crescita del 2,7 per cento, inferiore rispetto a quella degli anni passati ma ben superiore rispetto alla media regionale."Il Vietnam – prosegue Cesaroni – piace agli investitori anche perché la Banca centrale ha creato un ambiente favorevole alle imprese, con un tasso d'inflazione contenuto nonostante la rapida crescita economica. Il mercato del lavoro ha costi contenuti, sicuramente più bassi rispetto a quelli della Cina, ma anche una manodopera qualificata". Caratteristica, questa, che consente al governo di Hanoi di seguire un percorso di sviluppo simile a quello della Cina, con la presenza di catene produttive a basso e ad alto valore aggiunto (da un lato tessile e abbigliamento, dall'altro telefonia e informatica). L'analogia con la Cina è rintracciabile anche nel sistema politico, con al centro un Partito comunista e con un ruolo preponderante dello Stato sull'economia. Secondo Cesaroni, tuttavia, Vietnam e Cina si trovano a "stadi di sviluppi abbastanza diversi" e le autorità di Hanoi possono imparare dagli errori commessi in passato da quelle di Pechino. Tanto più che il Vietnam sembra avere tutta l'intenzione di beneficiare delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina per attrarre nuovi investimenti."Parliamo di un Paese molto aperto, che vuole stringere accordi commerciali con i suoi partner", osserva Cesaroni facendo riferimento proprio all'accordo commerciale con l'Unione europea: "È un grande vantaggio, se si pensa che le aziende italiane possono accedere al mercato locale a condizioni estremamente favorevoli". L'obiettivo del trattato è l'eliminazione completa dei dazi sul 99 per cento dei beni scambiati tra le due parti nell'arco di dieci anni, con il 65 per cento di questi azzerati già dall'entrata in vigore di agosto. Oltre a beneficiare dell'abbattimento delle barriere tariffarie, le imprese europee vedranno ridursi anche gli ostacoli di natura non tariffaria, attraverso l'adozione di standard comunitari e internazionali, e godranno di un maggiore accesso al mercato vietnamita grazie alla possibilità di partecipare alle gare di appalto alle stesse condizioni delle aziende locali. Sarà inoltre garantita la ratifica da parte del Vietnam delle convenzioni internazionali riguardanti il rispetto dei diritti dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.L'Italia può essere tra i maggiori beneficiari dell'accordo. "Nel 2019 – ricorda Cesaroni – siamo stati il terzo esportatore europeo verso il Vietnam dopo Germania e Francia, con 1,3 miliardi di euro di beni venduti e un disavanzo commerciale di circa 1,8 miliardi di euro, causato anche dai dazi elevati che Hanoi imponeva sui prodotti europei e che ora verranno abbattuti". Secondo il focus Sace, l'occasione è ghiotta soprattutto per le imprese della meccanica strumentale, che costituisce quasi il 30 per cento del valore esportato nel 2019 e che, in alcuni comparti, era soggetta a dazi fino al 35 per cento; per i prodotti in cuoio e pelle, pari al 16 per cento dell'export e "tassati" fino al 10 per cento; per gli apparecchi elettrici, terzo settore per valori esportati con un peso del 7 per cento, ma funzionale alla produzione di beni tecnologici ad alto valore aggiunto da parte del Vietnam e sul quale gravavano dazi fino al 30 per cento. Cesaroni mette in rilievo anche altri tre settori: le infrastrutture, con le imprese europee che possono ora partecipare a gare d'appalto pubbliche in concorrenza con le aziende locali; l'agribusiness, con "molte realtà nostrane che si stanno affermando nel settore"; le energie rinnovabili, perché il Vietnam ha geografia e clima favorevoli e vuole triplicare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030.L'Italia, peraltro, assieme alla Francia ha anche raggiunto lo status di partner di sviluppo dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), "un traguardo importante – riflette l'analista Cesaroni – che premia il lavoro diplomatico svolto in questi anni". "Italia e Asean sono distanti culturalmente e geograficamente, ma condividono valori come il multilateralismo e il libero scambio. L'Asean potrebbe diventare in futuro la quarta potenza economica mondiale e l'Italia potrebbe acquisire un accesso preferenziale in un mercato in forte crescita, con una popolazione giovane e una nuova classe media". L'importanza del Sud-est asiatico è poi amplificata dalla riorganizzazione in corso delle catene globali di fornitura, la cui necessità è stata messa in luce soprattutto dai problemi di approvvigionamento di materiale sanitario durante la prima fase della pandemia di coronavirus."In tema di diversificazione delle catene produttive – spiega Cesaroni – se si cercano Paesi alternativi alla Cina il sud-est asiatico è un candidato naturale. La prossimità alla Repubblica popolare è un fattore molto importante: sono in corso fenomeni di de-globalizzazione, ma non è plausibile che l'architettura produttiva formatasi nel corso di decenni possa essere rapidamente rimpiazzata. I Paesi del sud-est asiatico offrono forza lavoro a basso costo e alcuni di essi (Vietnam, Malesia e Thailandia) sono pronti ad accogliere manifattura ad alto valore aggiunto". A ben vedere, un trasferimento dei poli produttivi dalla Cina al Vietnam è già in corso ed è favorito dall'attuale contesto geopolitico, con le crescenti tensioni tra Pechino e Washington: anche le aziende cinesi, per aggirare le barriere commerciali, potrebbero decidere di spostarsi in un mercato più neutrale come quello vietnamita. "Guardiamo al comportamento degli Stati Uniti: nel corso del 2019 hanno ridotto le importazioni dalla Cina del 16 per cento e hanno aumentato quelle dal Vietnam del 24 per cento. Il paniere dei prodotti esportati dal Vietnam è simile a quello cinese", osserva l'analista di Sace, pur riconoscendo "l'imprevedibilità della politica Usa qualora il disavanzo commerciale con il Vietnam dovesse ampliarsi ulteriormente". (Gmr)