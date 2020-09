Lombardia: Rolfi estendere ist a suinicoltura e risicoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lombardia - aggiunge Rolfi - sta sostenendo da tempo presso le imprese e le loro Associazioni di categoria l'opportunità e l'urgenza di costituire Fondi poiché riconosce questi strumenti come tra i più adeguati a fronteggiare la volatilità dei mercati. Anche sui tavoli tecnici di confronto tra le Regioni ed il Ministero, già dallo scorso anno, Regione Lombardia aveva chiesto che tutti i settori più strategici potessero beneficiare di tale copertura". "Siamo la regione italiana più avanzata - continua - con il 34 per cento delle aziende già assicurate ed esperienze virtuose come il contributo regionale sulle polizze zootecniche. La gestione del rischio è centrale per il futuro agricolo a fronte del cambiamento climatico e l'instabilità dei mercati. Per queste ragioni sosteniamo con 200mila euro extra Psr i nuovi fondi mutualistici e lavoreremo in sede di nuova Pac per potenziare i strumenti di gestione del rischio". "Ora chiediamo con urgenza - conclude Rolfi- che anche settori quali quello risicolo e quello suinicolo, che negli ultimi anni sono stati caratterizzati da fortissime oscillazioni di redditività e di marginalità, possano dotarsi dello strumento dell'Ist. Abbiamo migliaia di agricoltori che attendono da troppo tempo questa possibilità". (Com)