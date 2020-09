Visegrad: piano di stabilizzazione congiunto con Mfi, Bei e Bers in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di sostegno economico alla Bielorussia mira a non lasciare sola la società civile del paese. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, dopo che assieme ai colleghi del gruppo di Visegrad – assente il premier slovacco – ha incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles. Il piano, che a detta di Morawiecki è stato ben ricevuto da von der Leyen, contiene proposte di vario genere, da un pacchetto per la stabilizzazione del paese a investimenti infrastrutturali con la partecipazione del Fondo monetario internazionale (Fmi), della Banca europea per gli investimenti (Bei) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). "Tra una settimana a Bruxelles presenteremo i dettagli al Consiglio europeo", ha detto Morawiecki. (Vap)