Ucraina: ministero Esteri, al via accettazione passaporti emessi dal Kosovo

- L’Ucraina ha cominciato ad accettare i passaporti emessi dal Kosovo. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri dell’Ucraina, Vasyl Bodnar, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Non abbiamo ancora riconosciuto ufficialmente il Kosovo, ma stiamo compiendo dei passi verso questo traguardo. L’anno scorso abbiamo deciso di lavorare sui passaporti kosovari. Ora il nostro ambasciatore in loco e da altre parti del mondo hanno ricevuto istruzioni sull’approvazione di questi passaporti, senza restrizioni di viaggio”, ha detto Bodnar. La questione kosovara, ha aggiunto il viceministro, non ha niente a che vedere “con l’autodeterminazione della Crimea”, come sostenuto invece dalle autorità della Federazione Russa. (Rum)