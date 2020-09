Ue: Fassino, accelerare integrazione europea dei Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata di oggi il presidente Fassino ha ricevuto l'ambasciatrice in Italia della Repubblica di Kosovo Lendita Haxhitasim con cui ha discusso l'andamento dei colloqui in corso tra Pristina e Belgrado, nonché lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Kosovo. "La normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia - ha dichiarato il presidente Fassino - è un essenziale passaggio per la stabilità della regione balcanica e per favorire sia i negoziati in corso tra Serbia e Unione europea sia la prospettiva di inclusione europea del Kosovo. L'Italia - che guida la missione Kfor (Kosovo force) offre un significativo contributo alla stabilità - intende sostenere l'azione del mediatore europeo Lajčák e ogni azione utile al positivo esito dei colloqui in corso". (Com)