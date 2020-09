Kosovo: ex combattente Uck Salih Mustafa arrestato con l'accusa di crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex combattente dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Salih Mustafa, è stato arrestato dall’Ufficio del procuratore speciale a seguito di un mandato d'arresto, trasferimento e atto d'accusa formale confermati dal Tribunale speciale per i crimini dell’Uck con sede all’Aia. Lo riferisce la missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo (Eulex) sul suo profilo Twitter. Mustafa è stato condotto in un centro di detenzione all'Aia e comparirà davanti al giudice istruttore. Ai sensi della legge sulle Camere specialistiche e sull'Ufficio del procuratore specializzato, una persona contro la quale è stato confermato un atto d'accusa deve, in base a un ordine o un mandato d'arresto delle camere specializzate, essere presa in custodia. Secondo quanto riportato dai media albanesi, Mustafa sarebbe attualmente un dipendente del ministero dell'Interno mentre in passato avrebbe assolto il ruolo di consigliere per l’intelligence dell'ex primo ministro kosovaro, Agim Ceku. (Alt)