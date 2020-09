Pa: oltre 4 mila procedimenti disciplinari in 8 mesi 2020, 608 sanzioni gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del secondo quadrimestre 2020 "le Pubbliche amministrazioni hanno trasmesso 4.395 comunicazioni di avvio di procedimento per azione disciplinare a carico dei dipendenti. Di essi, fino al 31 agosto, 2.334 sono stati conclusi, 1.354 sono ancora in corso e 707 sono sospesi per procedimento giudiziario". Lo comunica la Funzione pubblica in una nota. "Dei 2.334 conclusi, 608 hanno dato luogo all’irrogazione di sanzioni gravi con 97 licenziamenti e 511 sospensioni dal servizio. Inoltre - prosegue la nota - 21 procedimenti sono stati avviati per falsa attestazione della presenza in servizio (cosiddetti 'furbetti del cartellino'): otto si sono conclusi con la sospensione del servizio, sei sono ancora in corso, cinque sono stati archiviati a seguito di modifica dell’addebito iniziale, uno si è concluso con il licenziamento e uno è sospeso per procedimento penale". (segue) (Com)