Pa: oltre 4 mila procedimenti disciplinari in 8 mesi 2020, 608 sanzioni gravi (2)

- "L’opera di vigilanza dell’Ispettorato di Funzione pubblica, che garantisce l’imparzialità e il buon andamento della Pa, è resa più efficiente dalla svolta digitale che ha riguardato le procedure di trasmissione dei dati, grazie all’implementazione, dal primo gennaio scorso, di 'Procedimenti disciplinari', la banca dati presente sul portale 'PerlaPa' che raccoglie le comunicazioni relative alle iniziative a carico dei dipendenti pubblici", spiega Funzione pubblica. "L’azione disciplinare non si è mai arrestata, nemmeno durante il periodo del lockdown. Tuttavia, l’emergenza epidemiologica ha inevitabilmente influito sui dati: nei primi otto mesi del 2020 abbiamo avuto il 48,6 per cento in meno di procedimenti disciplinari rispetto allo stesso periodo del 2019. Le azioni per falsa attestazione della presenza sono invece diminuite dell’80,9 per cento", conclude la nota. (Com)