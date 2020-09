Paraguay: lavori pubblici, governo annuncia aggiudicazione appalto per 268 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro aveva confermato lo scorso agosto il via libera concesso da parte della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) per il finanziamento di quest'opera. Nel complesso il rifacimento della Transchaco prevede la stesura di 559 km di asfalto con un costo approssimativo di oltre 600 milioni di dollari. L'autostrada farà parte del denominato "Corridoio Bioceanico", progetto di infrastruttura transnazionale che punta a collegare l'Atlantico con il Pacifico, dal Brasile al Perù, attraverso anche Uruguay, Argentina e Bolivia. "Abbiamo ricevuto la conferma del Bid quindi possiamo già emettere la delibera di aggiudicazione dei due primi lotti dell'opera", aveva dichiarato Wiens ad inizio agosto. "La nostra politica di stato è quella di collegare tutto il Paraguay, la costruzione della Transchaco sarà determinante per sostenere la produzione nazionale", ha affermato il presidente Mario Abdo. (Abu)