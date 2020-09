Germania: sospettati di estrema destra 104 agenti polizia in Renania settentrionale-Vestfalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 104 gli agenti della polizia della Renania settentrionale-Vestfalia che, dal 2017, risultano sospettati di estremismo di destra. È quanto si apprende da un rapporto del ministero dell'Interno del Land. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, alcuni dei sospetti avrebbero legami con i Reichsbuerger, ossia i “cittadini del Reich”. Nostalgici dell'impero tedesco, ma non necessariamente monarchici, i Reichsbuerger non riconoscono la Repubblica federale di Germania né le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. Lo scandalo dell'estrema destra nelle forze dell'ordine della Renania settentrionale-Vestfalia è esploso il 16 settembre scorso, con la scoperta di 30 agenti in cinque chat dove venivano condivisi messaggi e contenuti neonazisti e xenofobi. Alcuni agenti sono stati radiati, altri sospesi dal servizio e tutti sono oggetto di provvedimenti disciplinari. Il ministro dell'Interno del Landa, Herbert Reul, ha dovuto ammettere che, in merito alla presenza dell'estrema destra nella polizia, non è più possibile fare riferimento a casi isolati. (Geb)