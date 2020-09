Bielorussia: Kolesnikova chiede ai sostenitori di non arrendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Kolesnikova, membro del presidium del Consiglio di coordinamento dell'opposizione in Bielorussia, ha chiesto agli attivisti bielorussi di non arrendersi nelle proteste contro il presidente Aleksandr Lukashenko. È quanto riferito in una lettera inviata dalla Kolesnikova al padre Aleksandr, pubblicata in alcune sue parti dal portale d'informazione "Tut.by". "Tutti quelli che mi hanno rapito sono incredibilmente deboli e isterici. Non sanno nemmeno come fare bene il loro lavoro. Hanno casino e un caos ovunque. E questo non è uno scherzo", ha scritto l'esponente dell'opposizione bielorussa detenuta da circa due settimane a Minsk. Kolesnikova ha rassicurato inoltre sulle condizioni "tollerabili" della propria detenzione. (Res)