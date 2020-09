Milano: Polizia arresta un latitante alla Stazione Ferroviaria di Porta Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Porta Garibaldi hanno arrestato un cittadino algerino di 19 anni, pluripregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione. A seguito di mirati controlli, per il contrasto degli ingressi illegali di cittadini extracomunitari all'interno del nostro territorio nazionale, i poliziotti, impegnati nel controllo viaggiatori provenienti dalla Francia a bordo del treno TGV, hanno controllato il giovane, il quale è risultato essere in affidamento in prova presso una comunità in Provincia di Bergamo. A suo carico è risultato un ordine di carcerazione per scontare 30 giorni di detenzione in quanto lo stesso aveva violato le prescrizioni previste dall'obbligo di affidamento in prova. (Rem)