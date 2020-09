Scuola: Azzolina, a Bassano kit per aule green, risposta innovativa di fronte a emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un kit per le lezioni green. E' questo il progetto dell'Itet Luigi Einaudi di Bassano del Grappa (VI) per la realizzazione di tre aule all'aperto nelle aiuole che circondano la scuola, utilizzando i materiali in disuso già presenti nell'Istituto. Lo riferisce una nota del ministero dell'Istruzione. "I kit sono stati approntati utilizzando sedie dismesse, vecchie lavagne in ardesia riposte in magazzino e alcune sedute dell'aula debate che attualmente non può essere usufruita nella sua massima capienza - spiega la dirigente scolastica, Laura Biancato -. Le tre aule green sono entrate pienamente tra gli ambienti di apprendimento di Istituto e regolarmente utilizzate dalle classi, previa prenotazione attraverso l'apposita funzione del Registro elettronico". (segue) (Com)