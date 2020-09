Scuola: Azzolina, a Bassano kit per aule green, risposta innovativa di fronte a emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dai primi giorni di scuola, molti docenti dell'Istituto hanno approfittato del bel tempo per riprendere le lezioni all'aperto con gli studenti e le studentesse. Il setting è a libera scelta. "Gli spazi in giardino normalmente non venivano considerati per la didattica", continua la dirigente scolastica. Il ministero sta raccogliendo le storie di ripartenza degli istituti, le idee, i progetti, i racconti dei dirigenti scolastici e dei docenti nell'ambito della campagna "Rientriamo a scuola". "Voglio dire grazie a tutte e tutti coloro che si sono adoperati per la ripartenza - commenta la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina -. Faccio davvero i miei complimenti all'Itet Einaudi, che ha saputo affrontare questo momento con una risposta innovativa e sostenibile". (Com)