Trasporti: Fit-Cisl Lazio, Roma in tilt per maltempo, non possiamo rivivere film già visti

- "Il periodo estivo e il lockdown sono stati una mancata occasione per manutenere strade e mezzi. Adesso serve sforzo straordinario di pianificazione e adeguati investimenti su rifiuti e mobilità. Ieri, a causa del maltempo, abbiamo assistito all'ennesima paralisi della mobilità della Capitale: in epoca post Covid, con l'emergenza ancora in atto e i numeri dei contagi in crescita, non possiamo permetterci di rivivere il solito film già visto". Lo dice in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "Il periodo estivo, così come quello del lockdown, sono stati occasioni perse, perché potevano essere il momento giusto per recuperare il debito manutentivo delle strade e degli stessi mezzi. Serve un'adeguata pianificazione sulla mobilità e sulle partecipate dei trasporti e dei rifiuti nella Capitale: insieme all'efficienza, va garantita la sicurezza e salute dei cittadini e il giusto distanziamento sociale". (segue) (Com)