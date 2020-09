Trasporti: Fit-Cisl Lazio, Roma in tilt per maltempo, non possiamo rivivere film già visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'applicazione delle norme anti contagio, aggiunge Masucci "lo scorso 14 settembre abbiamo sottoscritto con Atac un accordo che prevede il reimpiego degli addetti alla verifica in ruoli di sostegno e coordinamento della mobilità, come facilitatori del contingentamento sui mezzi. Si tratta tuttavia di 250 persone che di certo non possono riuscire a far fronte a un territorio esteso e complesso come quello della Capitale - sottolinea - che ha 6.000 fermate di bus e punta ai 1.400 mezzi in strada. Serve dunque un ulteriore iter di reclutamento, che potrebbe prevedere assunzioni o, ad esempio, includere i percettori del reddito di cittadinanza". "C'è tuttavia una questione più ampia, che va risolta a monte – prosegue il sindacalista -: dalla fase uno del lockdown non facciamo che ribadire che l'attuale momento di crisi può e deve rappresentare l'occasione per ripensare e ridisegnare l'intero assetto della Capitale, sia sotto il profilo della mobilità che sotto quello della gestione dei rifiuti: serve un impegno sinergico finalizzato alla pianificazione strategica ma anche allo sblocco di investimenti, fondamentali per il sostegno al comparto e per migliorare il quotidiano di lavoratori e cittadini", conclude. (Com)