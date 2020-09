Algeria: Assemblea popolare nazionale approva adesione a Zona di libero scambio africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea popolare nazionale (la camera bassa del parlamento dell’Algeria) ha adottato oggi un progetto di legge che approva l’adesione del Paese nordafricano alla Zona africana di libero scambio (Cfta), a partire dall’inizio del 2021. Secondo il ministro algerino del Commercio, Kamel Rezig, l’adesione dell’Algeria alla Cfta “le conferirà la qualità di paese fondatore, e un potere d’influenza sulle decisioni e la formulazione di condizioni”. La Cfta comprende 53 paesi, con una densità di popolazione di oltre 1,2 miliardi di abitanti, in previsione dei 2,5 miliardi attesi nel 2050. Per il ministro Rezig, i dati richiedono di accelerare la sistemazione delle procedure legali e delle regolamentazioni per l’adesione alla zona di libero scambio, che permetteranno l’accesso di merci e servizi algerini ai paesi africani, l’investimento e la protezione della proprietà intellettuale e altri privilegi importanti, per rilanciare lo scambio commerciale coi paesi africani, in particolare quelli vicini. Ciò permetterà ugualmente di accrescere il volume degli scambi interafricani, nella misura del 52 per cento in rapporto al volume attuale, e del 15 per cento rispetto al livello internazionale. Il ministro ha aggiunto che grazie all’adesione l’Algeria dovrebbe beneficiare del Pil da 2,5 miliardi di dollari dell’Africa e delle entrate da 3.000 miliardi di dollari del mercato africano. L’adesione algerina alla Cfta darà luogo a un rilancio del commercio interafricano, tramite i valichi di confine, e alla creazione di impieghi che miglioreranno lo standard di vita delle popolazioni delle aree frontaliere, legate le une alle altre da legami di vicinato. (Ala)