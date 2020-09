Romania: coronavirus, il paese registra un nuovo record di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha registrato un nuovo record di contagi da nuovo coronavirus dopo l'inizio dell'anno scolastico e a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 27 settembre. Si tratta di quasi 1.800 casi su circa 25 mila tamponi effettuati, come annunciato dal Gruppo di comunicazione strategica per il contrasto all'epidemia. Il maggior numero di contagi è stato registrato nella capitale Bucarest, dove il tasso di contagio è ammontato a 1,36 per mille abitanti, il secondo più alto a livello nazionale. La media nazionale è però dello 0,82 per mille abitanti, quindi inferiore a 1, sebbene in aumento. In una conferenza stampa, il presidente Klaus Iohannis ha spiegato che cosa si propongono le autorità in questa situazione. Il capo dello Stato ha spiegato che, se il numero delle persone malate aumenterà, si possono prendere misure a livello locale o provinciale. "Il diffondersi del virus non è uniforme, quindi è importante che le misure siano proporzionali al rischio di trasmissione della malattia. Tra queste, potrebbero annoverarsi, ad esempio, l'obbligo di indossare la mascherina oppure testare tutti i cittadini per il coronavirus. La Romania potrebbe sollecitare test per la diagnosi del nuovo coronavirus oppure imporre che siano effettuati tamponi all'ingresso nel Paese di cittadini in arrivo da stati con un tasso elevato di contagio", ha dichiarato, dal canto suo, il ministro della Salute, Nelu Tataru precisando che i test saranno a carico delle persone che arrivano nel Paese e che la proposta è sotto esame presso l'Istituto nazionale di sanità pubblica. (segue) (Rob)