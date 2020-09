Romania: coronavirus, il paese registra un nuovo record di contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tataru ha annunciato, d'altra parte, che le mascherine per le persone svantaggiate sono state consegnate alle varie province e che sono disponibili circa cento milioni di dispositivi di protezione individuale. Iohannis ha confermato quanto detto dal ministro, ovvero il fatto che non si auspica una nuova quarantena a livello generale. "E' poco probabile che si torni allo stato di emergenza, perché ci sono state disfunzionalità significative nell'economia e nei grandi sistemi, apparse a causa delle caratteristiche dello stato di emergenza. Nel frattempo abbiamo imparato molto su questa pandemia, sappiamo come gestirla, come applicare restrizioni e norme locali, provinciali e regionali, e mi auguro che riusciamo a contenere il diffondersi di questa pandemia con le misure già applicate finora con successo, senza ricorrere nuovamente allo stato di emergenza. Lo stato di emergenza deve rimanere l'ultima soluzione, quando non funziona più nient'altro e spero che non si arrivi mai più in una situazione del genere", ha detto Iohannis. Il presidente ha aggiunto che non è possibile nemmeno lo scenario della chiusura delle scuole e dell'insegnamento esclusivamente online. (Rob)