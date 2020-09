Bologna: ripartono i concerti con la quinta stagione del Mercato Sonato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concerti, spettacoli di danza, teatro, progetti di fotografia, esposizione di street art, formazione musicale anche per i più piccoli. Prende il via la quinta stagione del Mercato Sonato, l’ex mercato rionale di Bologna che l’Orchestra Senzaspine, in collaborazione con il Comune e il Quartiere San Donato - San Vitale, ha trasformato in un teatro urbano unico nel suo genere in Europa." Lo ha annunciato in una nota la Regione Emilia Romagna: "La parte inaugurale,dopo la pausa causata dall’emergenza sanitaria, prevede da mercoledì 30 settembre a domenica 4 ottobre la rassegna “Mercato Sonato – Immaginari periferici”, frutto dell’omonimo progetto vincitore del bando “Creative Living Lab – II edizione”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Mibact". E ancora: "Dalla musica al teatro, dall’arte all’illustrazione, le cinque giornate vedranno impegnati artisti e tecnici al fine di restituire l’immagine originaria dello spazio del Mercato, esplorandolo e raccontandolo attraverso i diversi linguaggi artistici". (segue) (Ren)