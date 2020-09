Bologna: ripartono i concerti con la quinta stagione del Mercato Sonato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale Mauro Felicori ha spiegato: "L’Orchestra Senza Spine all’interno del Mercato Sonato è un progetto importante, innanzi tutto per il recupero di un mercato che nella sua configurazione aveva perso di senso nel tempo. I mercati rionali sono stati una realtà meravigliosa e diventati anche formidabile attrazione turistica. Qui esiste un immobile che meritava di essere usato meglio e un impegno maggiore, dando magari spazio alla riqualificazione di tutto il territorio circostante e anche in congiunzione con l’Archivio comunale che è molto importante, alle spalle del mercato”. Quindi ha aggiunto: "L’idea di creare un’Orchestra senza uno scudo, una protezione istituzionale è ammirevole e coraggiosa. Se andrà avanti la politica culturale che io sostengo e cioè che le nostre orchestre devono girare sempre di più in Italia e nel mondo, potremo avere anche spazio per la nascita e il rafforzamento di nuove compagini musicali come l’Orchestra Senza Spine". (Ren)