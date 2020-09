Migranti: Lamorgese, lettura positiva su nuovo Patto Ue, ma ancora molto lavoro da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno dà una lettura positiva sul nuovo patto Ue sulle migrazioni, ma ci sarà molto da lavorare. Lo ha affermato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nel corso dell’audizione odierna al Comitato parlamentare Schengen. Il patto annunciato ieri dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen può testimoniare l’inizio di una discussione costruttiva, motivo per cui “le prime impressioni sono positive”. “C’è un’apertura, ma anche attendismo perché alcuni aspetti sono da approfondire e da migliorare”, ha spiegato Lamorgese. “Quello che abbiamo chiesto, il superamento di Dublino, non lo vediamo ancora”, ha proseguito la ministra, rilevando come “ben vengano” le procedure di rimpatrio europee, “ma non so fino a che punto possono essere efficaci”. (Res)