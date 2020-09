Coronavirus: due nuovi decessi in Sardegna, fratello del leader Udc Oppi e frate cappuccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' il fratello del leader sardo dell'Udc, la nuova vittima del Covid in Sardegna. Franco Oppi, 80 anni, fratello di Giorgio, consigliere regionale dello Scudo crociato, si è spento oggi all'ospedale Santissima Trinità d Cagliari dove era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. A Sassari, invece, è morto padre Jean Laurent Guglielmi, quarantanove anni, frate nel convento dei cappuccini "Noli Me Tollere" a Sorso. Il religioso era stato in Francia, al suo rientro era stato sottoposto a tampone (risultato positivo) e in seguito ricoverato. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. (segue) (Rsc)