Milano: un "patto con i cittadini per far rinascere via Quarti a Baggio

- L'hanno firmato oggi ben consapevoli tutti che il "Patto di Collaborazione per via Quarti" tra Comune di Milano e cittadini è solo il primo passo di un progetto impegnativo che metterà insieme Politecnico di Milano, associazioni del quartiere e la parrocchia di Sant'Anselmo da Baggio. Lo afferma in una nota il Comune di Milano spiegando che i primi a esserne convinti sono i residenti dei sette caseggiati di edilizia residenziale pubblica (Aler), più di mille persone, che aspettano un segnale concreto dalla città. Nel salone dell'oratorio della parrocchia, ospiti di don Giuseppe Nichetti, l'assessore alla partecipazione, cittadinanza attiva e open data, Lorenzo Lipparini, Andrea Di Franco, Responsabile Ricerca wrp– dastu del Politecnico di Milano e i rappresentanti degli enti del terzo settore, delle associazioni e dei cittadini hanno sottoscritto l'accordo che durerà un anno. "Gli interventi di urbanismo tattico e di rigenerazione urbana attraverso i patti di collaborazione – ha spiegato l'assessore Lipparini – si stanno moltiplicando in città e si confermano uno strumento molto efficace per intervenire sulla qualità della vita nei quartieri. Nascono dall'alleanza tra l'Amministrazione, i cittadini e le realtà attive sul territorio e hanno generato un forte impatto anche sulle relazioni sociali, specie in contesti fragili come quello di via Quarti, dove abbiamo voluto portare un segno di attenzione, cura e cambiamento". (segue) (Com)