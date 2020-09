Milano: un "patto con i cittadini per far rinascere via Quarti a Baggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervento in via Quarti a Baggio – ha detto Andrea Di Franco – è uno dei progetti che il gruppo di ricerca WestRoadProject, insieme ad Italia Nostra, Vestre e alle associazioni, sta attivando nei contesti più difficili del Municipio 7 con una rete di straordinari laboratori sociali, di cui via Quarti è probabilmente il più significativo". Lo è davvero, per l'ampiezza e la profondità della co-progettazione che si è attivata dentro questa ricerca-azione. Al Politecnico, forti dell'organismo interno dedicato alla responsabilità sociale (Polisocial), si manifesta il ruolo di mediatore dell'università che la rende efficace nel connettere i diversi soggetti in campo verso azioni concrete sul territorio. L'efficacia di queste strategie "deboli" e "dal basso" sta nella loro appartenenza ad una rete: per trovare efficacia nella logica di sistema e perché la realtà, come la conoscenza, non è fatta di fenomeni isolati. (segue) (Com)