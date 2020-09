Milano: un "patto con i cittadini per far rinascere via Quarti a Baggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarti Park è un progetto nato dall'incontro tra la rete di soggetti che opera nel quartiere di popolare di Quarti, i suoi abitanti, il gruppo di ricerca West Road Project del Politecnico di Milano, DASTU e Italia Nostra. È stato realizzato con il contributo e con il patrocinio del Comune di Milano e del Municipio 7, con il supporto di Italia Nostra (fornitura e posa di specie arboree), Vestre AS (fornitura arredi), Shareradio e Municipio. È un progetto di rigenerazione urbana che si innesta su un lungo percorso di rete avviato nel Municipio 7 e nel quartiere Quarti. Si propone di sperimentare nuovi usi con il Parco delle Cave a partire da un cambiamento fisico che caratterizza il fondo strada, uno "spazio di tutti" e una nuova porta per il parco. Il progetto nasce da un workshop partecipato tenutosi da ottobre a dicembre 2018, coinvolgendo gli abitanti, le associazioni e il gruppo di ricerca di West Road Project. Gli esiti del workshop sono stati raccolti da "Patti Chiari – dal patto di collaborazione alla rigenerazione di Quarti", un progetto finanziato dal Bando Quartieri 2019 del Comune di Milano. Il patto ha l'obiettivo di accompagnare la comunità locale in un percorso di presa in carico e di cura dello spazio comune che sta lentamente emergendo grazie ai percorsi di coesione sociale praticati negli anni dai soggetti proponenti. (Com)