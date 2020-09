Congo-Kinshasa: rapporto Ong, il contrabbando soffoca il mercato legale dell’oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa canadese Impact ha esortato la Repubblica democratica del Congo (Rdc) e i Paesi vicini a reprimere l'estrazione e il commercio illegale di oro che ogni anno sottrae ai cittadini milioni di dollari di tasse. Secondo un rapporto pubblicato dall’Ong, solo una minima parte delle 15-22 tonnellate di oro estratte ogni anno nella Rdc viene ufficialmente dichiarata ed esportata legalmente, questo perché le reti di contrabbando nella Rdc orientale "sono composte dalle stesse persone ed entità nominate anno dopo anno nei rapporti del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni. Sebbene possano spostare le loro operazioni in diverse giurisdizioni e cambiare le loro rotte, i trafficanti noti sembrano operare impunemente e senza timore di conseguenze”, denuncia il documento, che esorta il governo di Kinshasa a indagare sulle attività dei contrabbandieri, negando le licenze di commercio o esportazione a coloro che sono legati al commercio illegale di oro e rendendo noti i loro nomi all'industria mondiale. Tuttavia, secondo il rapporto, non è solo la Rdc ad essere la fonte del problema. “I Paesi vicini stanno venendo meno ai loro obblighi doganali e di ‘due diligence’ e al loro impegno ad affrontare lo sfruttamento illegale delle risorse naturali”, ha affermato Impact. “Le autorità doganali in Ruanda e Uganda non stanno completando la ‘due diligence’ sulle importazioni e le esportazioni di oro o stanno ignorando la documentazione”, prosegue lo studio, secondo cui il Ruanda, in particolare, è diventato un importante snodo di transito per l'oro illegale congolese. Nonostante un conteggio ufficiale delle esportazioni di circa due tonnellate l’anno, quasi 13 tonnellate risultano essere entrati negli Emirati Arabi Uniti provenienti dal Ruanda. (Res)