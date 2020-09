Milano: sindacati, finito il tempo delle schermaglie sul Piccolo Teatro, si nomini direttore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CGIL Milano e SLC CGIL Milano, scrivono in una nota: "Da oltre tre mesi il Piccolo Teatro è privo di un direttore a seguito delle dimissioni anzitempo di Sergio Escobar e in questo periodo abbiamo assistito a schermaglie politiche, accuse reciproche, rinvii, ostruzionismi e candidature autorevoli bruciate sul nascere. Questa situazione danneggia fortemente una delle più prestigiose istituzioni culturali del nostro Paese e d’Europa, ledendone l'immagine internazionale e impedendo nei fatti di predisporre per il teatro un progetto credibile di ampio respiro e di lungo termine. Questa impasse è ulteriormente grave in un momento già così difficile a causa della pandemia e della crisi. È finito il tempo delle schermaglie politiche sulla pelle dei Piccolo Teatro, ora basta! La responsabilità politica della scelta del direttore sta in capo ai soci fondatori del Teatro: MIBACT, Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio e troviamo scandaloso avere assistito nelle ultime settimane a forme di ostruzionismo nei lavori del Cda anche laddove vi sarebbe stata una maggioranza sufficiente ad eleggere il nuovo direttore. Ora chiediamo che i soci fondatori, a partire dal Ministro Franceschini, dal presidente della Regione e dal Sindaco, si chiudano idealmente in una stanza finché non verrà trovato un accordo. Non c’è più tempo da perdere: il nuovo direttore dovrà avere un profilo di alto e indiscusso livello artistico e godere dell’appoggio di tutte le istituzioni". "Crediamo che qualsiasi altro percorso, a partire dalle dimissioni del Cda da qualcuno ventilate, risulterebbe deleterio poiché aprirebbe una fase gestionale molto complicata, allungando inevitabilmente i tempi di questa vicenda - concludono i sindacati - E questo il Teatro non se lo può permettere. Pensiamo infine che, dopo questa vicenda sarà utile e necessario aprire una discussione sulla possibilità per i lavoratori del Teatro ad assistere ai lavori del Cda, magari sperimentando nuove forme di partecipazione, anche alla luce dell’accordo sulla tema siglato l'anno scorso a Milano tra OO.SS. e Assolombarda e condiviso con il Comune di Milano".(Com)