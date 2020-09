Montenegro: eletto nuovo presidente del Consiglio comunale di Budva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i media locali è successivamente intervenuta anche una squadra della polizia che ha aiutato gli addetti alla sicurezza ad impedire ad altri funzionari l'ingresso nel palazzo del Comune. Le autorità di sicurezza hanno anche vietato l'ingresso all'ex sindaco Marko Carevic e all'ex presidente del Consiglio comunale, Kristo Radovic. Alla fine di giugno si sono verificati dei disordini a seguito della rimozione dei due funzionari. Nella serata del 24 giugno si sono registrati degli scontri con la polizia a Budva, nella capitale Podgorica, a Niksic e a Bar, dove alcuni cittadini hanno organizzato delle proteste culminate in lanci di sassi e di lacrimogeni. Gli scontri hanno portato all'arresto di decine di persone e al ferimento di alcuni agenti di polizia. Fra i manifestanti erano presenti anche alcuni esponenti del Fronte democratico, forza rappresentativa dei serbi in Montenegro a cui Carevic appartiene. Alcuni manifestanti hanno infine bloccato per circa due ore la strada che collega le località di Berane e Bijelo Polje. (segue) (Mop)