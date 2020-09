Montenegro: eletto nuovo presidente del Consiglio comunale di Budva (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 giugno gli ispettori del ministero della Pubblica amministrazione del Montenegro hanno riscontrato delle irregolarità nella posizione del capo di gabinetto dell'ex sindaco di Budva. Secondo quanto riferiva allora l'emittente "Rtcg" l'ex capo di gabinetto, Nikola Jovanovic, era stato nominato dall'ex sindaco di Budva, Marko Carevic, per ricoprire tale funzione per sei mesi, dal 19 settembre 2019 al 19 marzo di quest'anno. Secondo i risultati dell'ispezione, Jovanovic non possiede i titoli necessari per ricoprire tale funzione perché non ci sono prove del fatto che abbia superato l'esame previsto per poter lavorare nelle istituzioni pubbliche. Jovanovic, inoltre, non ha presentato prove del fatto che abbia la competenza lavorativa necessaria per ricoprire la funzione per cui è stato nominato. (Mop)