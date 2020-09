Fase 3: Fontana, a provincia di Lodi 67 milioni di euro per il "Piano Lombardia" post covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito oggi da Lodi, territorio simbolo dell'inizio della pandemia, il tour tra le province lombarde con cui il presidente della Regione presenta il 'Piano Lombardia' agli esponenti degli Enti locali, ai portatori d'interesse e ai diversi interlocutori dei territori. Il "Piano Lombardia", varato durante l'emergenza-Covid e plasmato nelle settimane successive per sostenere la ripresa economica e sociale, garantisce un impegno economico da parte della Regione di 3,5 miliardi di euro (per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi) con interventi previsti dal 2020 al 2023, che spaziano in tutti i settori su cui Palazzo Lombardia ha competenza. "Un investimento senza precedenti in opere pubbliche che - ha detto il presidente di Regione Lombardia - ha già generato oltre 3000 progetti i cui lavori saranno avviati entro il 31 ottobre. Quello di oggi è solo un inizio: dopo aver ascoltato nei tavoli territoriali le voci di chi lavora, produce, amministra le nostre realtà, il tour di presentazione del Piano Lombardia porta le prime risposte, con l'impegno di incrementare gli interventi tra il 2021 e il 2023 con ulteriori risorse". Abbiamo voluto anche compiere un grande sforzo verso la semplificazione per consentire a cittadini e imprese di ripartire con nuove energie lasciando liberare le idee con maggiore facilità". (segue) (Com)