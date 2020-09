Fase 3: Fontana, a provincia di Lodi 67 milioni di euro per il "Piano Lombardia" post covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla provincia di Lodi spettano complessivamente risorse per 67,7 milioni di euro, di cui 11,6 milioni di euro sono già stati anticipati ai 60 Comuni e alla Provincia per il finanziamento di opere pubbliche secondo i progetti presentati nell'ambito dello sviluppo sostenibile, dell'efficientamento energetico e dell'infrastrutturazione digitale. Oltre a questo, il territorio di Lodi ha beneficiato anche di 740.000 euro nell'ambito del bando Piccoli Comuni assegnato a 21 enti locali; di 550.000 euro del bando Dissesto in difesa del suolo di 7 Comuni; di 3 milioni di euro attraverso il bando Interventi emblematici maggiori promosso da Fondazione Cariplo. Entro il 2023 altri 56,1 milioni di euro saranno dedicati ad altrettanti progetti di sviluppo del territorio: un'agenda di impegni concreti, risorse ben definite e tempistiche precise. (segue) (Com)