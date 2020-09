Egitto-Ungheria: ministro Esteri Budapest in visita al Cairo i primi di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e del Commercio dell’Ungheria, Peter Szijjarto, dovrebbe recarsi in visita in Egitto i primi di ottobre. Lo riferisce un comunicato della ministra dell’Industria e del Commercio del Cairo, Niven Gamea. La visita giunge a seguito di un incontro fra Gamea e l’ambasciatore d’Ungheria al Cairo, avvenuto quest’oggi. In Egitto Szijjarto avrà una serie di incontri con ministri e funzionari di alto livello, allo scopo di potenziare la cooperazione economica e commerciale fra il Cairo e Budapest nel prossimo periodo. “Ci sono grandi opportunità per accrescere la cooperazione fra i due paesi in tutti i campi”, ha detto Gamea. “E’ necessario per la parte ungherese istituire una Zona industriale ungherese nella Zona economica del canale di Suez, sul modello della Zona industriale russa (Riz) e della Zona industriale cinese (Ciz)”, ha aggiunto la ministra. Il volume dei commerci fra Egitto e Ungheria ha raggiunto i 354 milioni di dollari nel 2018, dopo i 266 milioni di dollari del 2018. In particolare, le esportazioni egiziane in Ungheria hanno raggiunto i 171 milioni di dollari nel 2019, in aumento rispetto ai 140 milioni del 2018. Gli investimenti ungheresi in Egitto hanno raggiunto la cifra di quasi 41,5 milioni di dollari, destinati a circa 60 progetti in vari settori. (Cae)