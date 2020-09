Romania: ministro dei Fondi europei, in arrivo fino ai 2 miliardi di euro nei prossimi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi sei mesi, nell'economia romena dovrebbero essere iniettati fondi europei che potranno raggiungere i due miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro dei Fondi europei romeno, Marcel Bolos, nel corso di un dibattito sulla ripresa dell'economia del paese. In riferimento ad un altro miliardo di euro, destinato alle piccole e medie imprese, che dovrebbe arrivare in Romania sempre da Bruxelles, il ministro ha spiegato che il contratto di finanziamento potrebbe essere siglato entro fine mese settembre. "È un processo continuo di apertura di bandi di progetto, di presentazione di dichiarazioni di spesa mensili. Ogni mese abbiamo un incontro con le autorità di gestione che hanno obiettivi di assorbimento che monitorano personalmente. Laddove vediamo che ci sono ritardi o mancato rispetto di questi obiettivi fissati, agiamo in tempo. Il denaro arriva in più fasi a seconda di come lanciamo i bandi di progetto", ha detto Bolos. (segue) (Rob)