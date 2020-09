Romania: ministro dei Fondi europei, in arrivo fino ai 2 miliardi di euro nei prossimi sei mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro romeno ha fornito poi alcuni esempi di utilizzo avvenuto del denaro europeo. "Le dichiarazioni di spesa sono andate alla Commissione e si parla di 300 milioni di euro. Inoltre, il 15 maggio, abbiamo lanciato la richiesta di attrezzature mediche necessarie per le strutture sanitarie. Lì il bilancio era inizialmente di 350 milioni di euro, e oggi abbiamo 166 domande presentate, per un valore di 900 milioni di euro, una richiesta record per i fondi per le attrezzature mediche delle strutture sanitarie. Abbiamo iniziato a stipulare contratti e al momento abbiamo stipulato contratti per un valore di circa 100 milioni di euro e abbiamo preparato la bozza di ordinanza urgente in modo da poter integrare i fondi necessari per le attrezzature mediche", ha detto Bolos. (Rob)